Nusco, torna a volare l’Aquila Reale: spettacolo nei cieli dell’Alta Irpinia

Nei cieli limpidi di Nusco, una giovane Aquila Reale ha fatto la sua comparsa, planando maestosa sopra le vallate irpine. La sua figura, elegante e potente, ha attirato l’attenzione e la meraviglia di chi ha avuto la fortuna di scorgerla.

L’avvistamento rappresenta un evento di grande valore naturalistico: l’Aquila Reale, simbolo di libertà e forza, è una delle specie più rare e affascinanti del nostro ecosistema montano. Il suo ritorno nei cieli dell’Alta Irpinia testimonia la buona salute dell’ambiente e il lento, ma significativo, riequilibrio della fauna selvatica locale.

Gli esperti e gli appassionati auspicano che il rapace non sia solo di passaggio, ma scelga queste montagne come nuovo territorio di caccia e di vita, ristabilendo una presenza che un tempo era parte integrante del paesaggio irpino.

Un segno di speranza per chi ama e difende la natura, e una visione che riporta il cuore selvaggio dell’Irpinia a battere più forte.