Lauro, furto di computer nella scuola: indagano Polizia e Carabinieri del Vallo di Lauro

Lauro (Avellino), 28 ottobre 2025 – Un nuovo episodio di furto scuote il Vallo di Lauro. Nella notte, ignoti si sono introdotti all’interno degli uffici di un istituto scolastico di Lauro, portando via diversi computer e apparecchi elettronici utilizzati per le attività didattiche e amministrative.

Il colpo, scoperto nelle prime ore del mattino dal personale scolastico, segue di pochi giorni quello messo a segno nel vicino comune di Moschiano, dove erano stati rubati sette computer dagli uffici del Municipio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia e i Carabinieri del Vallo di Lauro, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e verificando eventuali collegamenti tra i due episodi, che presentano modalità d’azione simili.

L’ipotesi più probabile è che si tratti della stessa banda specializzata in furti mirati ai danni di uffici pubblici e strutture scolastiche.

L’amministrazione comunale ha espresso preoccupazione per l’escalation di episodi simili nell’area del Vallo, invitando i cittadini a segnalare movimenti sospetti e confidando nel lavoro delle forze dell’ordine per assicurare i responsabili alla giustizia.