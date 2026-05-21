Forte scossa di terremoto alle 5,50 a Napoli e provincia

Una forte scossa di terremoto avvenuta intorno alle 5.50 di giovedì 21 maggio ha risvegliato la città di Napoli e, più in generale, l’intera area flegrea.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un terremoto di magnitudo Md 4.4 avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle 5:50:52 ora italiana (03:50:52 UTC). L’epicentro è stato localizzato alle coordinate geografiche 40.8060 di latitudine e 14.1062 di longitudine, ad una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato rilevato dalla Sala Operativa INGV-Osservatorio Vesuviano di Napoli.

La scossa è stata avvertita in diversi quartieri del capoluogo partenopeo (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, zona ospedaliera, Chiaia, Posillipo, Vomero) e nei comuni limitrofi, a partire da Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

Numerose le testimonianze sui social da parte dei cittadini napoletani, molti dei quali svegliati proprio dal terremoto. “Tremava il letto, scossa fortissima” si legge sui social. “Molto forte e lunga” aggiunte un altro utente, sottolineando la durata di almeno 5-6 secondi.