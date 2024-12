Flumeri, ennesimo incidente automobilistico sulla strada provinciale Tre Torri – Flumeri.

Un incidente stradale, si è verificato verso le dieci di questa mattina domenicale in località Corridoio del comune di Flumeri, sulla strada provinciale Tre Torri – Flumeri.

Una ragazza della contrada San Vito, alla guida di una Panda mentre rientrava a casa proveniente da Flumeri, è sbandata per la strada forse diventata scivolosa a causa della pioggia ribaltandosi. La giovane guidatrice, per sua fortuna non ha subito danni personali. Per onore di cronaca, è il 14° incidente, che si verifica in quel tratto di strada, ed è il 3° in una settimana.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, per i rilievi del caso.

Carmine Martino