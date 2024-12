NOLA. 30 Anni di Obiettivo III Millennio: Presentazione del Volume L’Osservatorio 2014-2024

Domenica 8 dicembre 2024, alle ore 10.30, presso l’Hotel I Gigli di Nola (NA), in via Puccini, si terrà un evento significativo per celebrare il trentennale della nascita dell’associazione culturale Obiettivo III Millennio. In questa occasione verrà presentato il volume L’Osservatorio 2014-2024 – Dieci anni di informazione e cultura, una pubblicazione che ripercorre un decennio di impegno nella diffusione culturale e informativa sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i trent’anni di attività dell’associazione, nata nel 1994 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale, sociale e informativo dell’Agro Nolano e delle aree circostanti. L’Osservatorio, periodico interno all’associazione, rappresenta un punto di riferimento per l’approfondimento di tematiche legate alla storia, alle tradizioni, e alla realtà contemporanea della comunità locale.

Il Programma dell’Evento

Durante l’incontro interverranno figure di spicco del panorama culturale e istituzionale:

– Avv. Elia Alaia, Presidente di Obiettivo III Millennio, che introdurrà l’iniziativa e i suoi obiettivi.

– Dott. Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile, che porterà il contributo della fondazione nell’ambito culturale.

– Avv. Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile, che sottolineerà l’importanza del legame tra cultura e territorio.

– Dott. Isidoro Alberto Tardivo, giornalista di Videonola, che offrirà una prospettiva giornalistica sull’importanza dell’informazione locale.

– Avv. Felice Siniscalchi, Direttore Responsabile di BiNews.it, che approfondirà il ruolo della stampa nella società contemporanea.

L’incontro sarà coordinato dal Dott. Carmine Pacchiano, Direttore di Redazione de L’Osservatorio, che guiderà i partecipanti alla scoperta del volume e del suo significato per la comunità.

L’Osservatorio: Una Storia di Informazione e Cultura

Il volume presentato, L’Osservatorio 2014-2024, raccoglie una selezione dei contenuti più significativi pubblicati negli ultimi dieci anni. Dalle tradizioni dell’Agro Nolano alle prospettive di sviluppo culturale, la pubblicazione rappresenta una testimonianza del percorso svolto dall’associazione, sempre attenta alle radici e alle necessità del territorio.

L’evento sarà un momento di condivisione e riflessione, aperto al pubblico e rivolto a tutti coloro che credono nel valore della cultura come motore di sviluppo e coesione sociale.