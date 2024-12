SPERONE. Grande Successo per il Primo Torneo di Scopone Scientifico: La Coppia Sant’Elia Trionfa sulla Coppia Baiano

Si è concluso con entusiasmo e sana competizione il Primo Torneo di Scopone Scientifico, organizzato dall’Associazione Maio Sant’Elia. Dopo un’avvincente sfida, la vittoria è andata alla Coppia Sant’Elia, che si è imposta sulla Coppia Baiano nella terza e decisiva manche, regalando al pubblico un finale da cardiopalma.

La manifestazione, che ha avuto luogo in un clima di convivialità e amicizia, ha saputo coniugare il divertimento con l’importanza della socialità, unendo partecipanti e spettatori in un’atmosfera di grande entusiasmo.Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori, agli organizzatori e ai sostenitori che, con il loro impegno e la loro passione, hanno contribuito al successo di questa iniziativa. L’Associazione Maio Sant’Elia si è detta orgogliosa della riuscita dell’evento e ha già confermato l’appuntamento per il prossimo anno, con la promessa di una Seconda Edizione del Torneo di Scopone Scientifico ancora più entusiasmante.