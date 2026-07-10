Fisciano (SA) – Pistola clandestina e munizioni nascoste in un “puff”: i Carabinieri di Solofra arrestano una coppia di Montoro

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto una 20enne e un 34enne di Montoro, ritenuti responsabili di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina nonché di detenzione abusiva di armi.

Ieri, i militari dell’Aliquota Operativa hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di Fisciano, dove i due conviventi erano di fatto domiciliati.

L’attività ha consentito di rinvenire, occultata all’interno di un sedile contenitore tipo “puff”, una pistola clandestina priva di matricola e perfettamente funzionante, unitamente a un caricatore e a 17 cartucce calibro 6.35 compatibili con l’arma.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, i due conviventi sono stati arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Sono tuttora in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza della pistola clandestina e del relativo munizionamento, nonché a verificare un eventuale impiego dell’arma in episodi criminosi già consumati o in fase di pianificazione.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività investigative intensificate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità sul territorio irpino.