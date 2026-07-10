Baiano (AV) – Droga tra i giovani: 18enne sorpreso con 16 spinelli denunciato dai Carabinieri. Segnalati altri due ragazzi

Procede ininterrotta la lotta senza quartiere dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Dopo il recente intervento che ha portato alla denuncia di un 19enne sorpreso con un panetto di hashish nel centro di Avellino, un nuovo risultato operativo è stato conseguito dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare la diffusione della droga tra i giovani.

In tale contesto, in nottata, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio perlustrativo, in una zona periferica e isolata di Baiano ha notato tre giovani con fare sospetto.

L’atteggiamento dei ragazzi ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti.

Nel corso dell’immediata perquisizione personale, un 18enne del posto è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di marijuana, già confezionata in sedici sigarette e occultata all’interno di un pacchetto custodito nella tasca dei pantaloni.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Durante il controllo, gli altri due giovani, anche loro del mandamento baianese, alla vista dei Carabinieri, avrebbero tentato di disfarsi di due ulteriori sigarette confezionate con analoga sostanza. Recuperato lo stupefacente, per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.