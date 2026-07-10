SANT’Oggi. Venerdì 10 luglio la chiesa celebra sante Rufina e Seconda e …

10 luglio: Santi Sette Fratelli Martiri, figli di santa Felicita; la ricca vedova Felicita, fu accusata da sacerdoti pagani all’imperatore Antonino, Publio, prefetto di Roma, incaricato dall’imperatore di giudicare la santa, cominciò ad interrogarla da sola, e tuttavia non ottenne alcun risultato. Il giorno dopo fece condurre la madre e i sette figli presso il foro di Marte, ma Felicita esortò i figli: Gennaro, Felice, Filippo, Silvano, Alessandro, Vitale e Marziale, a rimanere saldi nella fede. Il giudice se li fece condurre davanti l’uno dopo l’altro, non riuscendo a piegare la loro costanza, li assegnò a diversi giudici incaricati di eseguire la sentenza di morte, che fu eseguita con diversi supplizi: Gennaro, dopo essere stato percosso con verghe e straziato nel carcere, fu ucciso con flagelli piombati; Felice e Filippo furono ammazzati con bastoni; Silvano fu gettato in un precipizio; Alessandro, Vitale e Marziale furono puniti con sentenza capitale.