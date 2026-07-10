Mugnano: Dopo 73 anni ha chiuso “Arredamenti Filomeno Ferrara” di Vincenzo Auriemma

Quella che vi raccontiamo oggi è una storia lunga 73 anni, quella del mobilificio “Filomeno Ferrara di Vincenzo Auriemma” che ha arredato le case del mandamento di Baiano e di molte zone della Campania.

Ieri si è chiuso un capitolo importante della storia commerciale di Mugnano e dell’intero mandamento.

Il mobilificio fu fondato dal compianto Filomeno Ferrara nel lontano 1953, poi a soli 48 anni Filomeno venne a mancare e la sua opera venne proseguita dal genero.

Ieri dopo 50 anni di attività, Vincenzo Auriemma ha abbassato definitivamente la saracinesca di Arredamenti Filomeno Ferrara”.

Il mobilificio non ha mai cambiato nome, ha sempre mantenuto quello originario a testimoniare le radici e l’impegno di una famiglia che ha fatto dell’arredamento la sua passione e il suo lavoro.

Il sig. Vincenzo Auriemma ha portato avanti con dedizione, serietà e competenza l’azienda di famiglia. Per mezzo secolo “Arredamenti Filomeno Ferrara” è stato un punto di riferimento: un luogo dove scegliere non solo mobili, ma consigli, fiducia e la cura del dettaglio che solo chi ama il proprio lavoro sa offrire.

Tante case del mandamento portano la firma di questo negozio. Tante famiglie hanno varcato quella porta per arredare la prima casa, per rinnovare un ambiente, per un consiglio sincero.

Con emozione e gratitudine, Vincenzo ha chiuso questa lunga avventura.

“Un ringraziamento di cuore va a tutti i clienti che in questi lunghissimi anni ci hanno onorato con la loro fiducia, la loro amicizia e la loro fedeltà. E un saluto speciale a tutto il mandamento di Baiano, che ci ha accompagnato in questo percorso.

Grazie di tutto”. È questo il messaggio che la sig.ra Antonietta Ferrara ha voluto dedicare alla propria clientela.

Noi, ai coniugi Auriemma e Ferrara, auguriamo una nuova buona vita e li ringraziamo perché con il loro lavoro e le loro competenza sono stati d’esempio per tante generazioni.(L. Carullo)