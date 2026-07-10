Vision Sports Avellino acquisisce il titolo di Serie C: nasce Vision Campus

La Vision Sports Avellino è lieta di annunciare l’acquisizione del titolo sportivo di Serie C, un traguardo che segna una nuova e importante tappa nel percorso di crescita della società.

A partire dalla stagione 2026/2027, la prima squadra prenderà parte al campionato di Serie C con la denominazione di Vision Campus, inaugurando un nuovo capitolo di un progetto che, negli anni, ha saputo coniugare risultati sportivi, formazione dei giovani e attenzione al territorio.

L’operazione per l’acquisizione del titolo è stata definita pochi giorni dopo la conclusione dell’ultimo campionato, grazie al dialogo avviato con il presidente Balbi, con il quale è stata raggiunta rapidamente un’intesa che ha consentito di portare il titolo sportivo da Sant’Antimo ad Avellino.

«Siamo molto contenti di aver chiuso questo accordo», dichiara il presidente Luigi Genovese. «Anche se la Serie C non è stata conquistata sul campo, rappresenta comunque il frutto del percorso che questa società sta portando avanti da anni. Abbiamo costruito una realtà solida, credibile e riconosciuta, e questa operazione è la naturale conseguenza del lavoro svolto.»

Il presidente ha poi voluto sottolineare il valore umano dell’operazione.

«Desidero ringraziare il presidente Balbi, al quale mi lega un’amicizia storica. Fin dai primi confronti abbiamo trovato una grande disponibilità reciproca e, in poco tempo, siamo riusciti a definire un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti e che oggi permette di portare questo titolo ad Avellino.»

Vision Campus continuerà a fondare il proprio progetto sui valori che hanno caratterizzato la crescita della società.

«Come sempre metteremo Avellino al centro delle nostre scelte. Giocheremo al Pala Del Mauro come fatto fino ad oggi. E poi lo faremo nella costruzione della squadra, dello staff tecnico, della dirigenza e dell’intera organizzazione. Vogliamo valorizzare le professionalità del territorio e continuare a creare opportunità per chi cresce con noi. Siamo convinti che puntare sui giovani sia la scelta più giusta e crediamo che la nostra storia, costruita passo dopo passo, rappresenti la nostra vera forza e ciò che ci distingue.»

La società conferma inoltre la piena fiducia nel progetto tecnico già avviato. Anche nella prossima stagione il coaching staff sarà composto da Alfonso Senatore, nel ruolo di capo allenatore, e Luca Festa, confermati alla guida della prima squadra dopo l’ottimo lavoro svolto nelle ultime stagioni.

Nelle prossime settimane saranno presentati l’organigramma societario, il roster e gli obiettivi della stagione 2026/2027, con l’ambizione di affrontare il campionato di Serie C con entusiasmo, competenza e la volontà di continuare a rappresentare al meglio la città di Avellino.

La nascita di Vision Campus rappresenta l’inizio di una nuova sfida, costruita sulle solide basi di un progetto che continua a crescere, con lo sguardo rivolto al futuro e con la stessa passione che ha accompagnato ogni passo della sua storia.