San Giovanni a Teduccio: ferita una bambina di sette anni da un colpo di pistola, il padre deferito per lesioni colpose

San Giovanni a Teduccio (Napoli), 30 novembre 2024 – Drammatico episodio nel quartiere napoletano, dove una bambina di sette anni è stata ferita da un colpo di pistola all’interno della sua abitazione. La Squadra Mobile ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 46 anni, padre della piccola, con l’accusa di lesioni colpose e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

L’allarme è scattato quando il personale dell’Ospedale Villa Betania di Ponticelli ha segnalato alle autorità l’arrivo della bambina con una ferita da arma da fuoco alla spalla. In un primo momento, la madre aveva dichiarato che la piccola era stata colpita da un proiettile vagante mentre giocava nei giardinetti vicino casa.

Tuttavia, gli accertamenti immediati condotti dalla Squadra Mobile hanno messo in dubbio questa versione. Sopralluoghi e interrogatori hanno evidenziato incongruenze, portando gli agenti a concentrare le indagini sull’abitazione della famiglia. All’interno della casa, sul muro della sala da pranzo, è stato rilevato un segno riconducibile all’impatto di un proiettile.

Di fronte alle prove, la madre ha cambiato la sua versione dei fatti, rivelando che il colpo era partito accidentalmente dalla pistola che il padre stava maneggiando. L’uomo, inizialmente irreperibile, si è successivamente presentato alla polizia, confermando quanto dichiarato dalla moglie e assumendosi la responsabilità dell’accaduto.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che l’uomo, con precedenti penali, sarebbe legato a contesti di criminalità organizzata. La vicenda ha sollevato grande preoccupazione per la diffusione di armi detenute illegalmente e l’esposizione di minori a situazioni di grave pericolo.

La bambina, nel frattempo, è stata sottoposta a intervento chirurgico per la rimozione del proiettile e si trova ora in condizioni stabili. Le autorità stanno proseguendo le indagini per fare ulteriore chiarezza sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità.