ESTATE SICURA – Attività’ di prevenzione della Polizia Stradale

Incessante l’attività del CompartimentoPolizia Stradale Campania eBasilicata per garantire ottimali standard di sicurezza in questi giorni di esodo estivo sulle arterie autostradali ed ordinarie delle due regioni particolarmente interessate dal traffico dei vacanzieri durante i weekend contrassegnati da bollino rosso.

Nel mese di luglio sono state effettuate n. 2023 pattuglie; n. 16 servizi specifici per li contrasto di condotte di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti; n. 8707 persone controllate; n. 7176 veicoli controllati; n. 6159 infrazioni accertate; n. 171 sono state le patenti ritirate e decurtati n. 8889 punti dalle patenti; n. 3 persone arrestate e n. 70 denunciate.

Continua lattivita di prevenzione nei confronti delle condotte di guida pericolose nel mese di agosto, caratterizzato da bollini neri per leTasi di esodo e controesodo,.

Con l’occasione a tutti coloro che si pongonoalla guida la Polizia Stradale ricorda:

seguire le regole del buonsenso anche nelle cose che sembrano piú banali come la manutenzione del veicolo prima della partenza e mettersi in viaggio in orari più congeniali;

uso corretto delle cinture anche sui sedili posteriori e dei dispositivi di ritenuta per i piu piccoll;

il telefonino usato alla guida costituisce una delle maggiori cause di distrazione e di incidentalità;

Il casco è importante per l’incolumità e va sempre indossato;

importante e arrivare a destinazione e non il tempo per raggiungere la meta, quindi attenzione agli eccessi di velocita e ai tempi di guida;

– anche una corretta alimentazione prima di porsi alla conduzione di un veicolo risulta determinante in relazione alle alte temperature del periodo.

– In caso di trasporto di animali domestici e necessario adottare le opportune prescrizioni.