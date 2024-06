Elicottero in sorvolo e servizi su strada: i Carabinieri intensificano i controlli tra Montemiletto e la Valle Ufita.

Non si fermano le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per la prevenzione della criminalità predatoria.

In linea con le direttive impartite dalla Prefetto di Avellino – Dott.ssa Rossana Riflesso – in questi ultimi giorni la Compagnia di Mirabella Eclano ha svolto una serie di servizi a largo raggio che si sono quotidianamente concentrati nei comuni di Venticano, Montemiletto, Sturno e la stessa Mirabella Eclano.

Quest’ultimo centro, in particolare, è stato interessato da un sorvolo eseguito dal Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano (SA) che – coordinandosi con le pattuglie su strada – è riuscito in breve tempo ad individuare un’autovettura sospetta, segnalata poco prima.

Il conducente, un 40enne di Afragola, è stato poi deferito alla Procura della Repubblica di Avellino, per guida senza patente e proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio; mentre la vettura è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso dell’intero servizio si sono alternate circa 80 pattuglie, che – attraverso posti di controllo (anche a doppio senso di marcia) e vigilanze dinamiche – hanno proceduto al controllo degli occupanti di oltre 650 veicoli; molti dei quali sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Nella tarda serata di mercoledì, 3 equipaggi di sono concentrati in Valle Ufita e Fontanarosa dove, l’immediato intervento delle “gazzelle”, ha costretto alla fuga una banda di ladri che stava tentando di intrufolarsi all’interno di un’abitazione.

In totale sono stati 7 i veicoli sequestrati e 5 i documenti di guida ritirati.