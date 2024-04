Due rapinatori rimangono gravemente feriti dopo un tentativo fallito di rapina a Pomigliano D’Arco

Nella notte scorsa, a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, si è verificato un violento tentativo di rapina che ha portato a conseguenze gravi per i presunti autori del crimine.

Secondo quanto riportato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna, insieme ai militari della locale stazione, il tragico evento ha avuto luogo in via Pomigliano. La coppia coinvolta, un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 19, entrambi senza precedenti penali, si trovava a bordo di un’Audi Q2 quando sono stati avvicinati da due individui su uno scooter Sh.

I rapinatori avrebbero tentato di compiere una rapina, ma non avendo successo, avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l’auto della coppia. Successivamente, la vittima avrebbe inseguìto i due sullo scooter, causando la perdita di controllo del mezzo da parte dei rapinatori, che sono caduti a terra.

Come risultato dell’incidente, i due presunti criminali sono stati gravemente feriti. Un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito all’ospedale del mare con codice rosso, ma non è in pericolo di vita. L’altro rapinatore, un 19enne anch’egli noto alle forze dell’ordine, è stato invece ricoverato nell’ospedale di Nola con codice rosso, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

I carabinieri hanno rinvenuto un foro sulla portiera anteriore sinistra dell’Audi Q2 e stanno conducendo indagini per ricostruire l’intera vicenda.

La coppia, fortunatamente, è rimasta illesa dall’incidente e si trova ora sotto il controllo delle autorità per fornire testimonianze e cooperare alle indagini in corso.