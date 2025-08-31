Domenica di sangue in autostrada: due giovani morti e cinque feriti sulla A3

Portici (Napoli) – Una tragedia ha sconvolto la mattinata di oggi lungo l’autostrada A3 Napoli–Salerno, all’altezza dell’uscita di Portici, in direzione sud. Un violento incidente stradale ha provocato la morte di due giovani, entrambi di Torre Annunziata, e il ferimento di altre cinque persone.

A perdere la vita sono stati Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, che viaggiavano sulla stessa auto insieme ad altri due coetanei. I quattro ragazzi erano diretti verso Torre Annunziata quando il loro veicolo è rimasto coinvolto nel drammatico schianto.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale di Angri, la causa dell’incidente sarebbe da ricondurre a un tamponamento con un altro veicolo. L’impatto si è rivelato fatale per Izzo e Cozzolino, mentre i compagni di viaggio sono rimasti gravemente feriti.

I feriti gravi

Tra i cinque feriti, due versano in condizioni particolarmente serie. Un ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli in codice rosso con la lacerazione della milza, contusioni toraciche e sofferenza polmonare: al momento è ricoverato presso il trauma center, con prognosi ancora riservata. Un altro giovane, 24 anni, è stato invece portato all’Ospedale del Mare con diverse fratture e contusioni polmonari: non è in pericolo di vita, ma dovrà affrontare una lunga riabilitazione.

I soccorsi e i disagi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale. Il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per diverse ore, provocando code e rallentamenti lungo la direttrice sud.

La comunità di Torre Annunziata è sotto shock per la morte dei due ragazzi, conosciuti e benvoluti in città. L’incidente di Portici lascia dolore e sgomento, mentre restano da chiarire nel dettaglio le dinamiche dello schianto.