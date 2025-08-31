U.S. Avellino. I convocati per la trasferta di stasera a Modena

In vista del match tra Modena ed Avellino, valido per la seconda giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne.

REPORT

Luca D’Andrea: dopo aver accusato una dolenza al ginocchio sinistro ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del corpo del menisco esterno. Si sottoporrà ad intervento chirurgico ad inizio della prossima settimana.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Luca Palmiero: sta proseguendo di allenamento differenziato dopo l’infortunio al polpaccio della gamba sinistra.

Pasquale Pane: Dopo aver accusato un fastidio in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del musco ileopsoas di sinistra. Ha avviato il programma di riabilitazione.

Michele Rigione: ha avviato il programma di allenamento differenziato dopo l’infortunio al soleo.

Gennaro Tutino: di concerto con lo staff medico si è preferito non convocarlo in via precauzionale per gestire al meglio il suo pieno ritorno in forma.