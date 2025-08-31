Mugnano del Cardinale, l’11ª fiaccolata in onore di Santa Filomena

Mugnano del Cardinale – Oggi, domenica 31 agosto 2025, la comunità si prepara a vivere un appuntamento che unisce fede, tradizione e identità. Alle 19.30 si terrà infatti l’11ª fiaccolata in onore di Santa Filomena, organizzata dall’Associazione Battenti S. Filomena – 1ª Squadra.

Il corteo prenderà il via davanti alla Chiesa di Maria SS. del Carmelo, nel rione Cardinale, dove saranno distribuite le fiaccole ai partecipanti. Da lì, i fedeli percorreranno via Nazionale delle Puglie e viale De Lucia, fino a raggiungere il Santuario di Santa Filomena, luogo simbolo della devozione cittadina.

La conclusione sarà affidata alla supplica solenne alla Santa, guidata dal rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, che ha sottolineato come la fiaccolata rappresenti «un momento di luce e di fede che rinnova il legame di Mugnano con la sua Santa».

Gli organizzatori invitano i cittadini a illuminare il percorso con fiaccole, lumini ed altri segni di luce, per rendere ancora più suggestiva la processione.

La fiaccolata si conferma così non soltanto come una ricorrenza religiosa, ma anche come un rito comunitario: un appuntamento che scandisce l’estate di Mugnano del Cardinale e che, di anno in anno, rinnova il legame profondo tra la popolazione e la sua Santina.