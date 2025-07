Cronaca di Napoli: due arresti in poche ore tra Porta Capuana e Rione Traiano

Napoli, 21 luglio 2025 – Giornata intensa per le forze dell’ordine nel capoluogo partenopeo, dove la Polizia di Stato ha eseguito due distinti arresti nel giro di poche ore, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio.

Porta Capuana: sorpreso a spacciare in strada, arrestato un 50enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno tratto in arresto un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in via Carbonara, nei pressi di Porta Capuana, i poliziotti hanno notato un uomo su una bicicletta intento a cedere droga a un altro individuo in cambio di una banconota. Il rapido intervento degli agenti ha permesso di bloccare entrambi: l’acquirente è stato trovato in possesso di 4 involucri di eroina e 2 di cocaina, mentre il presunto spacciatore aveva addosso 3 involucri di cocaina e 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 50enne è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Rione Traiano: aggredisce il padre, arrestato 42enne per maltrattamenti in famiglia

Nella notte precedente, un’altra operazione ha portato all’arresto di un 42enne napoletano per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti, su segnalazione della Sala Operativa, nel quartiere Rione Traiano per una presunta lite domestica. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo visibilmente agitato, che ha riferito di essere stato aggredito e minacciato dal figlio, episodio che – a quanto riferito – si sarebbe già verificato in passato.

Il 42enne è stato rintracciato per strada poco distante dall’abitazione e immediatamente arrestato.

Entrambi gli interventi si inseriscono in una più ampia strategia di controllo e prevenzione dei reati sul territorio cittadino, volta a contrastare spaccio di droga, violenza domestica e altre forme di illegalità diffuse.