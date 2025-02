Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Avellino e provincia: il bilancio dei primi due mesi del 2025

Nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli sul territorio di Avellino e provincia, con un’azione mirata alla prevenzione e repressione dei reati. Le operazioni hanno coinvolto la sezione volanti della questura di Avellino, i commissariati di pubblica sicurezza di Ariano Irpino, Cervinara, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi, e la Sezione della polizia stradale.

In questi due mesi di intensi interventi, sono stati controllati un totale di 7.276 veicoli e identificate 14.894 persone. Inoltre, le forze dell’ordine hanno denunciato in stato di libertà 79 individui e arrestato 10 persone, confermando l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità sul territorio.

Un altro importante risultato è legato all’applicazione del nuovo decreto sulla sicurezza stradale, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, con l’introduzione di modifiche al codice della strada finalizzate a rendere le strade più sicure. Grazie a questi cambiamenti legislativi, sono state contestate 858 violazioni, con il ritiro di 24 patenti di guida e la decurtazione di 957 punti.

Questi numeri sono il riflesso dell’impegno continuo delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e ordine pubblico nella regione irpina, contribuendo a rendere il territorio più sicuro per cittadini e visitatori. La Polizia di Stato continua a monitorare con attenzione ogni settore della sicurezza, affinché la legalità e il rispetto delle norme prevalgano in tutte le aree del territorio.