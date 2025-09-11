Controlli della Polizia di Stato ad Arzano.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegatià.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Arzano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 155 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllato 61 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 7 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica, elevando sanzioni amministrative per un totale di 8.253 euro.

Ancora, gli operatori hanno controllato 4 esercizi commerciali ed hanno denunciato 2 titolari poiché non presenti all’interno dell’attività commerciale durante la raccolta scommesse.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.