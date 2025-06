Avella in lutto: Antonio D’Avella stroncato da un malore mentre era a lavoro a Castel Volturno. Lascia la moglie e una bimba piccola

Una notizia tragica ha sconvolto questa pomeriggio l’intera comunità di Avella: il giovane Antonio D’Avella 38enne è stato improvvisamente stroncato da un malore mentre era impegnato sul lavoro a Castel Volturno, presso una ditta che stava installando la rete in fibra ottica.

L’improvviso malessere è avvenuto in piena mattinata. Immediati i soccorsi e il trasporto al Pronto Soccorso, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo dei medici di rianimarlo è stato vano.

Antonio, molto conosciuto e benvoluto nella sua città, lascia nel dolore la moglie e una bimba di soli 6 anni, i suoi “due grandi amori”, come lui stesso scriveva con orgoglio e tenerezza sul proprio profilo Facebook.

La notizia della sua scomparsa improvvisa ha gettato nello sconforto l’intera comunità avellana. Antonio era un giovane molto stimato, non solo per la sua cordialità e disponibilità, ma anche per il suo impegno sociale: per anni aveva fatto parte del corpo della Protezione Civile di Avella, partecipando attivamente a numerose iniziative e interventi a servizio dei cittadini.

In queste ore, sui social e in paese, si susseguono messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, travolta da un dolore immenso. L’intera comunità di Avella si stringe in un abbraccio affettuoso e solidale alla moglie e alla piccola figlia di Antonio, ricordando con commozione un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.