Choc in città, mamma con bimba di 6 anni si lancia nel vuoto. Bimba muore lei ricoverata

Una tragica vicenda ha scosso la città di Ravenna, dove una donna si è gettata da un piano alto di una palazzina assieme alla sua figlia di sei anni. Il drammatico episodio si è verificato in via Dradi, nelle immediate vicinanze del centro cittadino.

La madre, dopo la caduta, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Bufalini di Cesena. Purtroppo, la piccola figlia non ha avuto la stessa fortuna e ha perso la vita nello schianto. Nel corso della tragica caduta, è stato coinvolto anche un cane, un meticcio nero, che ha purtroppo perso la vita.

L’incidente ha scosso la comunità locale, suscitando dolore e sgomento. La Polizia è intervenuta sul luogo per avviare le indagini sulla dinamica dell’evento e per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Al momento, si ipotizza che la donna abbia utilizzato un’impalcatura esterna che cinge la palazzina per compiere questo gesto disperato. Le autorità stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi e di comprendere i motivi che hanno portato la madre a prendere una tale decisione.

La comunità di Ravenna è profondamente colpita da questa drammatica vicenda, e l’attenzione si concentra ora sulle indagini in corso e sul sostegno che sarà necessario fornire agli altri membri della famiglia colpiti da questa tragedia. La notizia ha destato emozione e solidarietà, mentre la comunità cerca di elaborare il dolore di fronte a una perdita così tragica.