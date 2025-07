Casola di Napoli, scoperti e sequestrati 43 arbusti di marijuana sui Monti Lattari

Napoli – La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato due piantagioni di marijuana sui Monti Lattari, nel territorio del comune di Casola di Napoli, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto al traffico di stupefacenti.

L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Castellammare di Stabia con il supporto aereo della Sezione Aerea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, ha portato alla scoperta di 43 piante di cannabis indica, alcune alte fino a un metro e mezzo, nascoste tra la fitta vegetazione.

Le coltivazioni erano protette da recinzioni e barriere naturali, come rovi di spine e palizzate in legno, realizzate per rendere difficile l’accesso e sfuggire all’individuazione dall’alto.

Al termine delle operazioni, le piante sono state sequestrate e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Le indagini per individuare i responsabili sono ancora in corso. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe potuto generare un introito illecito di oltre 50.000 euro.