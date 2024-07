A causa di un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un autotreno, la SS 90 Bis “Delle Puglie” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 30,900, in località Casalbore. Nell’impatto è deceduta una persona. La viabilità è temporaneamente indirizzata sulla rete locale. Sul posto sono presenti squadre Anas e Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione.