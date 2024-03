Caduta di calcinacci dalla Galleria Montepergola: Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino

Gli occupanti di un’auto in transito lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno hanno vissuto un momento di grande paura ieri sera, 16 marzo, quando un incidente inatteso ha messo in pericolo la loro incolumità. Alle 20:30, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati ad intervenire sotto la Galleria Montepergola, precisamente sul raccordo Avellino – Salerno, a causa della caduta di calcinacci dalla volta.

Fortunatamente, nonostante il parabrezza dell’auto sia stato sfondato dall’impatto dei detriti, gli occupanti sono usciti illesi dall’incidente, sebbene visibilmente scossi dall’esperienza.

Subito dopo l’arrivo sul luogo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a chiudere il traffico in entrambi i sensi di marcia per garantire la sicurezza dei presenti e procedere con le operazioni di rimozione dei detriti pericolanti.

“La nostra priorità era garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri in transito su questa importante arteria stradale”, ha dichiarato un portavoce dei Vigili del Fuoco di Avellino. “Una volta rimosse le parti pericolanti, abbiamo ritenuto opportuno interdire il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia a scopo precauzionale, in attesa di eventuali valutazioni tecniche sull’integrità della galleria.”

L’incidente ha evidenziato l’importanza delle operazioni di manutenzione e sorveglianza delle infrastrutture viarie per garantire la sicurezza di automobilisti e passeggeri. Al momento, non sono state fornite informazioni riguardo alle cause precise della caduta dei calcinacci, ma le autorità competenti stanno conducendo un’indagine per chiarire l’accaduto e prendere eventuali provvedimenti per prevenire situazioni simili in futuro.

Nel frattempo, il traffico lungo il raccordo Avellino – Salerno è stato deviato su percorsi alternativi, al fine di minimizzare i disagi per i viaggiatori.