BAPOLI. Miano: tenta di rubare uno smartphone. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale Operativa, sono intervenuti presso il centro commerciale di piazza Madonna dell’Arco poiché personale della vigilanza aveva segnalato la presenza di un uomo che aveva tentato di rubare uno smartphone.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno accertato che una guardia giurata aveva bloccato un uomo che, poco prima, aveva fatto scattare l’allarme anti-taccheggio per poi allontanarsi rapidamente ma lo aveva seguito fino ai servizi igienici del centro dove l’uomo ha consegnato un cellulare a cui aveva danneggiato la placca antitaccheggio e che aveva occultato negli slip.

A.N., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.