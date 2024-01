Avellino – Cultura della legalità. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Elodia Botto Picella” di Contrada in visita al Comando Provinciale Carabinieri

Prosegue il ciclo di incontri tra i Carabinieri e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Ieri mattina, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri ed Uffici Scolastici, in tema di “formazione della cultura della legalità”, gli alunni della scuola primaria “Elodia Botto Picella” di Contrada sono stati in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

I 30 bambini, accompagnati dai loro insegnanti ed educatori, sono stati accolti dal Comandante della Stazione di Forino, Luogotenente Carica Speciale Raffaele Fresa, che li ha introdotti, con la proiezione di un filmato che ha dettagliatamente illustrato le varie attività svolte dai Carabinieri, nel mondo dell’Arma, sottoponendosi, dopo la visione del filmato, con paziente disponibilità ad una serie di appropriate domande originate dalla curiosità dei giovani alunni.

La visita ha dato spazio anche ad una mostra statica di mezzi in dotazione all’Arma territoriale che ha originato curioso interesse in quanto i bambini hanno avuto l’opportunità di salire a bordo delle “Gazzelle” che vedono quotidianamente impegnate sulle strade della provincia nonché della neo giunta Alfa Romeo Tonale entrata a far parte della flotta dei Carabinieri.

Grande entusiasmo ha suscitato nei giovanissimi visitatori la Centrale Operativa, cuore pulsante dell’attività d’Istituto della Benemerita.

A conclusione della visita, dopo qualche immancabile foto ricordo, gli alunni hanno salutato i Carabinieri e lasciato la Caserma “Litto” con l’acquisita consapevolezza di avere dei fedeli alleati sulla strada, sempre pronti a dare ascolto alla loro voce ed a cui potersi rivolgere con serena fiducia.