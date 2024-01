Mugnano del cardinale. Il caso dei riscaldamenti al Liceo Scientifico: Verità nascoste e impegni.

A seguito del nostro articolo, nel quale abbiamo riportato la soluzione annunciata per i problemi di riscaldamento nell’atrio dell’Istituto Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale, un’inaspettata smentita ha portato alla luce nuovi dettagli che richiedono ulteriori approfondimenti. Inizialmente, avevamo comunicato la risoluzione della situazione, evidenziando il lavoro dell’ufficio tecnico del comune e della provincia. Tuttavia, una visita di oggi al liceo ha rivelato che la protesta degli studenti, con tanto di comunicato stampa, non era priva di fondamento, poiché i termoconvettori elettrici installati non sono assolutamente sufficienti a coprire il fabbisogno termico dell’ambiente, data l’enorme superficie da riscaldare. Invece, si configura come un inutile spreco di energia elettrica.

Dinanzi a questa situazione, abbiamo cercato di ottenere spiegazioni dalle parti coinvolte. Secondo i tecnici, l’installazione dei termoconvettori è da considerare una soluzione provvisoria. Assicurano che entro una decina di giorni sarà ripristinato il vecchio impianto di riscaldamento a metano, risolvendo così i disagi degli studenti.

La questione dei riscaldamenti al Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale non riguarda solo la comunità scolastica, ma coinvolge anche le istituzioni locali e l’ufficio tecnico della provincia. È essenziale che la trasparenza e la comunicazione aperta guidino ogni passo del processo di risoluzione. Al di là delle scuse ufficiali e degli impegni presi, è importante riflettere su come migliorare la gestione e la manutenzione degli impianti scolastici per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. La qualità delle infrastrutture scolastiche è fondamentale per garantire un ambiente di apprendimento confortevole e sicuro per gli studenti.

Continueremo a seguire da vicino lo sviluppo di questa vicenda, assicurandoci che le promesse vengano mantenute e che gli studenti del Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale possano presto godere di un ambiente scolastico adeguatamente riscaldato.

(Andrea Salvatore Guerriero)