AVELLA. Bruciano Scarti Vegetali sotto le Nocciole: Ad Avella il Fumo è Quotidiano nonostante i Divieti Regionali

Avella (AV) – È diventato impossibile vivere serenamente in località Castello. Ogni giorno, ormai anche a mezzogiorno, si alzano colonne di fumo dovute alla combustione di scarti vegetali, in particolare residui di potatura e pulizia dei terreni coltivati a nocciole.

Un’abitudine radicata, ma vietata dalla normativa regionale nel periodo estivo: la Campania, come altre regioni italiane, ha emesso un divieto temporaneo per l’accensione di fuochi, soprattutto nei mesi più caldi, per tutelare la qualità dell’aria e prevenire incendi. Eppure, in alcune zone di Avella, queste regole sembrano ignorate.

I residenti sono esasperati:

«In questo periodo, molti agricoltori puliscono i terreni sotto le nocciole bruciando i residui. Ma il fumo è continuo, pesante, entra nelle case. C’è un divieto chiaro, ma nessuno fa controlli. Non possiamo più aprire le finestre».

Il fumo, generato dalla combustione incontrollata di materiale organico, non è solo un fastidio olfattivo: contiene particolato fine e sostanze tossiche, dannose per la salute, soprattutto per bambini, anziani e soggetti con problemi respiratori. Inoltre, la pratica è pericolosa dal punto di vista ambientale, per il rischio incendi, specialmente in zone collinari e boschive come quella di Avella.

Non si tratta di criminalizzare il lavoro agricolo, ma di chiedere rispetto delle regole e modalità sostenibili per la gestione degli scarti vegetali: trinciatura, compostaggio, o smaltimento controllato.

I cittadini lanciano un appello al Comune di Avella, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali e all’ARPAC: servono controlli seri, multe per chi non rispetta il divieto, e soprattutto una campagna di sensibilizzazione tra gli agricoltori.

Perché la salute pubblica non può essere sacrificata all’abitudine.