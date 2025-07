Campania nella morsa del caldo: scatta l’allerta della Protezione Civile per ondate di calore

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per ondate di calore, valido dalle ore 12 di giovedì 24 luglio alle ore 8 di sabato 26 luglio. Si prevede un sensibile innalzamento delle temperature su tutto il territorio regionale, con valori che potranno superare le medie stagionali anche di 5-6°C, accompagnati da un elevato tasso di umidità, che nelle ore serali e notturne – in particolare lungo la fascia costiera – potrà superare il 60-70%.

Una combinazione di caldo e umidità che rende l’aria opprimente e aumenta notevolmente il rischio di stress termico, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini, cardiopatici e soggetti con patologie croniche.

Le raccomandazioni principali:

• Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (indicativamente dalle 11:00 alle 18:00)

• Non esporsi direttamente al sole e limitare l’attività fisica all’aperto

• Ridurre al minimo l’utilizzo dell’automobile, soprattutto nelle ore di punta

• Mantenere arieggiati gli ambienti, utilizzando tende, persiane o climatizzatori

• Bere frequentemente acqua, anche in assenza di sete, per mantenere una corretta idratazione

• Non trascurare gli animali domestici, assicurandosi che abbiano sempre acqua fresca e un luogo ombreggiato

• Sorvegliare le persone più vulnerabili, evitando che restino sole in ambienti caldi

Le autorità locali sono invitate ad attivare e mantenere operative tutte le misure di vigilanza previste per la tutela dei cittadini più a rischio, in particolare i servizi sociali e di assistenza domiciliare.

Per ulteriori dettagli e per conoscere tutte le misure di prevenzione contro i rischi legati al caldo estremo, è possibile consultare il portale del Ministero della Salute al seguente link:

www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

L’invito è alla prudenza: prevenire è meglio che curare.

La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare in sicurezza questa ondata di calore straordinaria.