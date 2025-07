Esplosione di Gioia a Sperone: la Serata Dance “Remember 90” Incanta Piazza Luigi Lauro.(foto e video)

Sperone – È stata una notte magica, quella che ha animato Piazza Luigi Lauro nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Elia 2025. Un tripudio di luci, suoni e colori ha avvolto il cuore del paese in occasione della serata Remember 90, un evento che si è trasformato in un vero e proprio inno alla gioia collettiva, accendendo i ricordi e l’entusiasmo di un’intera comunità.

La piazza, gremita come nei giorni migliori, si è trasformata in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle. L’aria era carica di energia e nostalgia, mentre le hit iconiche degli anni ’90 risuonavano tra i vicoli e le risate. La musica travolgente ha fatto da colonna sonora a una serata indimenticabile, in cui coriandoli, sorrisi e fuochi d’artificio hanno scandito un crescendo di emozioni.

Ad animare e rendere possibile questo successo, l’Agenzia L’Azzurra Spettacoli e l’agente Stefano Scafuri, che con professionalità, attenzione e lungimiranza hanno curato ogni dettaglio dell’organizzazione. Il loro impegno si è tradotto in un evento coinvolgente e ben orchestrato, capace di mettere insieme diverse generazioni in un’unica, armoniosa festa popolare.

Il Comitato Festa Sant’Elia 2025 ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla serata: “Il vostro calore rende viva la festa! È grazie a voi che ogni evento si trasforma in un’occasione di condivisione, identità e appartenenza.”

Con l’hashtag #TradizioneEVita, si celebra non solo un programma di eventi, ma lo spirito stesso di una comunità che sa ritrovarsi, riconoscersi e gioire insieme. La serata Remember 90 è stata tutto questo: un ponte tra passato e presente, tra memoria e divertimento.

E la festa, a Sperone, continua