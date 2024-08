Arrestato a Napoli P.B., Fuggito dagli Arresti Domiciliari a Torino: Legami con il Clan Contini

Si comunica che, nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto P.B., classe 2003, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d’Appello di Napoli; poiché, a fine giugno, era evaso dal proprio domicilio di Torino ove era ristretto in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo era stato tratto in arresto nel giugno 2022 da personale della Squadra Mobile di Napoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziato dei reati di violenza privata e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso, a seguito dell’aggressione posta in essere il 16 maggio 2022 presso il ristorante “CALA LA PASTA”.

Le indagini, esperite dagli agenti della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo a seguito dell’evasione, coordinate dalla locale D.D.A., hanno consentito di rintracciare il predetto in un’abitazione di Napoli, di proprietà di un soggetto incensurato, denunciato in stato di libertà per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso.

Si evidenzia che P.B. è figlio di E.B. e nipote di P.B., elementi di spicco del clan CONTINI, entrambi detenuti in regime di 41 bis.