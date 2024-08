Scafati in Festa per San Vincenzo Ferreri: Due Serate di Musica, Tradizione e Gastronomia

Il comune di Scafati si prepara a celebrare con gioia e devozione i Festeggiamenti Solenni in Onore di San Vincenzo Ferreri, una tradizione radicata che ogni anno riunisce la comunità per momenti di fede, divertimento e condivisione. Quest’anno, la festa prevede un programma ricco di eventi che animeranno le serate di sabato 7 e domenica 8 settembre.

Sabato 7 Settembre: Sagra del Panino con Peperoni e Musica Popolare

La prima serata dei festeggiamenti, in programma sabato 7 settembre alle ore 21:00, sarà dedicata alla gastronomia locale con la *Sagra del Panino con Peperoni*. Un appuntamento imperdibile per i buongustai, che potranno assaporare il tradizionale panino arricchito dal sapore intenso dei peperoni, un classico della cucina campana.

Ad allietare la serata, ci sarà la coinvolgente esibizione di *Simone Carotenuto & I Tammorrari del Vesuvio*, un gruppo noto per le sue interpretazioni di musica popolare campana. I suoni delle tammorre e delle antiche melodie vesuviane trasporteranno i presenti in un viaggio tra tradizione e cultura. A presentare e condurre la serata sarà *Antonio Manganiello*, noto speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss, che con la sua simpatia e professionalità contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale.

Domenica 8 Settembre: San Vincenzo Talent Show e Musica Neomelodica

Domenica 8 settembre, sempre alle ore 21:00, sarà la volta del *San Vincenzo Talent Show*, un’iniziativa che da anni offre uno spazio ai talenti locali per esprimere le loro capacità artistiche. Questa gara di talento, giunta alla sua terza edizione, è ormai un appuntamento fisso che attira un pubblico sempre più numeroso e appassionato.

A seguire, la serata continuerà con la musica live del cantante neomelodico *Michele Perna*, che con le sue canzoni saprà sicuramente conquistare il cuore dei presenti. La musica neomelodica, espressione del sentimento popolare napoletano, avrà il compito di chiudere in bellezza questi due giorni di festa.

Durante entrambe le serate, saranno stand gastronomici che offriranno panini e *graffe calde*, le celebri ciambelle fritte che rappresentano un altro must della tradizione dolciaria campana.

I Festeggiamenti in Onore di San Vincenzo Ferreri non sono solo un momento di preghiera e devozione, ma anche un’occasione per riscoprire e valorizzare le tradizioni culinarie e musicali del territorio. La comunità di Scafati si riunirà ancora una volta per vivere insieme la gioia della festa, rafforzando i legami e celebrando con orgoglio la propria identità culturale.

Non resta che prepararsi a partecipare numerosi a queste due serate all’insegna della tradizione, del buon cibo e della buona musica, in onore di San Vincenzo Ferreri.