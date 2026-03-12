Arrestato 37enne irregolare: distrugge vetrina con monopattino e minaccia la polizia con due pistole

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, danneggiamento anche dei beni della Pubblica Amministrazione, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un soggetto in strada che, impugnando una pistola, la stava rifornendo con delle cartucce; accortosi della loro presenza, il predetto ha iniziato ad inveire contro gli operatori tentando di estrarre anche un’altra pistola.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato, anche grazie all’ausilio di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che il prevenuto, poco prima, aveva utilizzato un monopattino come ariete, distruggendo la vetrina di un locale commerciale, prelevando dal suo interno due pistole ed una confezione di cartucce.

Rinvenuto il monopattino, ed accertato che le due pistole erano a salve, gli operatori hanno tratto in arresto il prevenuto che, all’interno dell’auto di servizio ha proseguito nella sua condotta violenta, sferrado calci contro i finestrini e la paratia divisoria posteriore di sicurezza della volante, danneggiandola.

Anche per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.