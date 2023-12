I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 12’30 di oggi 3 dicembre, sono intervenuti nel comune di Altavilla Irpina in via Vanni, per un soccorso ad un uomo il quale solo in casa non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra una volta entrata nell’abitazione al secondo piano dello stabile, ha rinvenuto l’uomo di 55 anni privo di vita. I Carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi di loro competenza.