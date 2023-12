NAPOLI. Controlli Movida al Vomero.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Vomero, Secondigliano, Poggioreale, San Ferdinando,Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra ,Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, personale della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, hanno effettuato controlli nel quartiere del Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro, in viale Michelangelo e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone, Giotto, Bernini e Bertoli.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 244 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 64 veicoli, e contestato una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica; inoltre sono stati controllati 6 esercizi commerciali, di cui 4 sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale.