AFRAGOLA. Sorpreso con la droga. Polizia di Stato arresta 55enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne di Caivano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un’auto con a bordo il predetto, trovandolo in possesso di 16 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e di 125 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.