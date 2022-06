Stanotte gli agenti del Commissariato di Afragola, in occasione dei servizi predisposti per i festeggiamenti della ricorrenza di San’Antonio, patrono del Comune, hanno notato in piazza Municipio due persone intente ad innescare la miccia di alcuni fuochi d’artificio di libera vendita.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due uomini che sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose.

