Avellino, successo per la Notte dei Saldi: Marinelli (Confesercenti), “Punto di partenza per il rilancio del commercio”

Grande partecipazione per la Notte dei Saldi ad Avellino, evento inaugurale della stagione degli sconti estivi in Irpinia promosso da Confesercenti provinciale in collaborazione con numerosi negozi del centro città. Le strade si sono animate con artisti di strada, mascotte, musica e locali aperti fino a tarda sera, richiamando famiglie, giovani e consumatori di ogni età.

Giuseppe Marinelli, presidente di Confesercenti, ha espresso soddisfazione: “Una risposta entusiasmante che testimonia la voglia di rinascita della comunità e l’impegno degli esercenti a rilanciare il settore del commercio e dei servizi”. Marinelli ha sottolineato che, seppur un singolo evento non possa cambiare da solo il contesto economico, rappresenta un punto di partenza per un percorso di rilancio condiviso con istituzioni e forze sociali.

L’obiettivo, ha spiegato, è valorizzare le specificità del territorio, rafforzare la rete tra gli operatori, modernizzare il tessuto produttivo e dare impulso all’occupazione e all’economia locale.

Il presidente ha ringraziato tutti i partecipanti, il Comune di Avellino per il patrocinio gratuito, i media per il supporto informativo e soprattutto i cittadini, la cui presenza ha decretato il successo dell’iniziativa.