Accoltellato nella notte nel centro di Napoli: uomo in gravissime condizioni

Un uomo è stato gravemente ferito nel corso della notte a Napoli ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici lo hanno preso in carico in imminente pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, l’aggressione si sarebbe consumata in vico Sant’Anna a Porta Capuana, nel cuore del centro storico. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità né la nazionalità — si tratterebbe presumibilmente di uno straniero — sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al culmine di una lite scoppiata, per cause ancora da chiarire, con altri cittadini stranieri.

Le circostanze dell’accaduto restano al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica e individuare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei Commissariati Commissariato Vicaria e Commissariato Decumani, che hanno avviato immediatamente i rilievi e raccolto le prime testimonianze nella zona.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale con ferite lacero-contuse giudicate gravissime. Le sue condizioni sono apparse da subito estremamente preoccupanti e la prognosi resta riservata. Gli inquirenti stanno ora acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza e ascoltando possibili testimoni per fare piena luce sull’episodio.