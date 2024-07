Ondate di calore: allerta fino a sabato 13 luglio

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “Ondata di calore” a partire dalle 14 di oggi, 9 luglio 2024, e fino alla giornata di sabato 13 luglio 2024. Soprattutto nelle giornate di domani e dopodomani, giovedì 20 e venerdì 21, sono previste temperature massime che sfiorano i 40 gradi, 5 o 6 gradi in più rispetto alla media stagionale.

visto l’avviso regionale di criticità per “Ondata di calore” (n. 36/2024), emesso dal Centro Funzionale multirischi-area meteorologica, ai sensi della D.G.R. N. 870 del 08/07/2005, sulla base dei dati disponibili,

dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 10 luglio 2024, e per una durata di circa 72 ore,

potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore in tutti i Comuni del territorio regionale a rischio elevato e moderato di cui all’elenco allegato alla D.G.R. N. 870 del 08/07/2005 pubblicata sul B.U.R.C. N.° 37 del 01/08/2005 consultabile al link

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf05/burc37or 05/del870 05.pdf

In tali comuni si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3-5° C, in particolare sul settore interno, e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

Considerato che tali condizioni determinano una temperatura percepita superiore a quella reale che potrebbe dare origine a situazioni di criticità e possibili disagi fisici, in particolare agli anziani ed alle fasce fragili della popolazione, s’invitano gli Enti ed i sindaci, nell’ambito delle proprie competenze, ad attuare le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione individuata a rischio dal Ministero della Salute nel “Piano Operativo Nazionale per la prevenzione degli effetti di caldo sulla salute” consultabile all’indirizzo:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp