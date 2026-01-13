SOS 4 ZAMPE. Baiano e dintorni, scatta l’allarme per Diego: cucciolo di bulldog francese smarrito

Ore di apprensione nel Mandamento Baianese per la scomparsa di Diego, un cucciolo di bulldog francese scappato nella notte. L’appello è stato lanciato sui social dalla famiglia del piccolo cane, che chiede l’aiuto di tutti per riuscire a ritrovarlo.

Diego è il cane dei bambini di casa e la sua assenza sta causando grande preoccupazione. Chiunque dovesse avvistarlo è invitato ad avvicinarlo con calma: il cucciolo non è aggressivo e non morde. La richiesta è quella di trattenerlo in sicurezza e contattare immediatamente i numeri messi a disposizione dalla famiglia.

Per segnalazioni è possibile chiamare:

327 1390291

351 2898279

È stata inoltre allertata anche la Protezione Civile di Baiano – Attività Mandamento, che si è resa disponibile a supportare le ricerche.

L’invito è a condividere il più possibile l’appello, soprattutto nei gruppi locali e tra i residenti di Baiano e dei comuni limitrofi, per aumentare le possibilità di ritrovare Diego e riportarlo presto a casa, tra le braccia dei suoi piccoli proprietari.