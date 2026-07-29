Ritrovata Giovanna Ostacolo: la sedicenne è in caserma con i genitori

Si è conclusa positivamente la vicenda della sedicenne Giovanna Ostacolo, scomparsa nella notte da Baiano e ritrovata nel primo pomeriggio. La ragazza sta bene.

Accompagnata dai genitori, si trova presso la caserma dei Carabinieri di Baiano per gli accertamenti necessari a ricostruire le ore della sua assenza.

Si chiude così un caso che aveva destato forte preoccupazione nel mandamento baianese, dove nelle ultime ore erano stati lanciati numerosi appelli per la il suo ritrovamento, riportando serenità alla famiglia e all’intera comunità.