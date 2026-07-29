Baiano, serata di beneficenza in Villa Comunale: musica, balli e solidarietà per i bambini di Santa Rita da Cascia

Una serata all’insegna della musica, del divertimento e soprattutto della solidarietà. È in programma venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 20, presso la Villa Comunale di Baiano, l’evento di beneficenza organizzato dall’associazione “L’Amore per il Prossimo” di Mauro Emilia.

L’iniziativa, inserita nel programma civile dei festeggiamenti, offrirà al pubblico una serata di musica e balli con il Dj Giuseppe Ricciardi, a cui si aggiungerà il coinvolgimento dello speaker e showman Antonio Mancaniello di Radio Kids Napoli. L’ingresso sarà libero e gratuito.

L’obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi a favore dei bambini ospitati presso l’Istituto Santa Rita da Cascia. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a dare un contributo, anche simbolico: «Basta solo un euro per poterli aiutare. Insieme possiamo regalare loro un po’ di serenità e sostenere la loro crescita».

L’appuntamento rappresenta un’occasione per trascorrere una piacevole serata estiva e, allo stesso tempo, compiere un gesto concreto di solidarietà a favore di chi ne ha più bisogno.