I Comitati Referendari 5Sì Baianese e Vallo di Lauro chiudono la campagna elettorale tra la gente: 15 tappe per informare i cittadini

I comitati Referendari 5Si Baianese e Vallo Lauro oggi hanno fatto la chiusura della campagna elettorale volantinando ed informando nel mercato settimanale di Lauro. Stesa cosa ieri nel mercato settimanale di Baiano, il tutto prima della gran chiusura provinciale stasera ad Avellino a rione San Tommaso.

Il coordinamento dei due Comitati Referendari ha svolto 15 volantinaggi e gazebo nei vari comuni, ha informato le cittadine ed i cittadini sull’importanza della partecipazione al voto referendario, abrogativo di norme sul Lavoro e cittadinanza.

Il Coordinatore dei Comitati Franco Fiordellisi “Devo ringraziare cittadine e cittadini, associazioni che ci hanno supportato ma, in particolare, i referenti ed attivisti locali del Movimento 5stelle, del Partito Democratico, di Sinistra Italiana e di Rifondazione Comunista. La battaglia per il quorum in queste due zone, simili ma differenti sarà molto impegnativa. La disaffezione al voto ma ancor di più il disincanto verso la politica sono state le vere discussioni anche piu dei 5 quesiti referendari. Devo dire che abbiamo verificato una forte polarizzazione tra le persone, ma anche tanta voglio di capire dopo aver rotto la diffidenza iniziale verso “il politico” che li avvicinava per dargli il volantino.”

Continua Fiordellisi Questi territori chiedono di essere ascoltati e di esser valorizzati essendo nella morsa del confine di Napoli e di Avellino. Inoltre forti sono state le denunce di sfruttamento e lavoro povero, la criticità del lavoro grigio fatto tra cittadini italiani ma anche stranieri e su questo punto importante è stata la spiegazione, la discussione su come il 5 referendum cittadinanza si lega indissolubilmente con i 4 referendum sul Lavoro tutelato, dignitoso, stabile e sicuro. in conclusione per Franco Fiordellisi è stato importante “ricostruire una rete di attivisti sociali e per il lavoro, così come la possibilità di ragionare su temi cogenti come la sanità, il piano di zona, le scuole e i trasporti.

In sostanza la missione quorum nel Baianese e nel Vallo di Lauro è complicata ma non impossibile.