Comune di Moschiano, avviso urgente: falsi incaricati tentano truffe a domicilio

Il Comune di Moschiano lancia un severo avviso alla cittadinanza in seguito a segnalazioni su tentativi di truffa perpetrati da individui che si spacciano per incaricati comunali o addirittura del sindaco, presentandosi alle abitazioni con il fine di ottenere denaro.

L’Amministrazione sottolinea con fermezza che nessun dipendente o incaricato del Comune è autorizzato a chiedere soldi porta a porta. Si tratta di tentativi fraudolenti che sfruttano la buona fede dei cittadini, in particolare delle persone più anziane.

In presenza di situazioni sospette, il Comune invita a non aprire la porta, non cedere a richieste economiche e contattare immediatamente le Forze dell’Ordine, chiamando il 112 (Carabinieri) o il 113 (Polizia di Stato).

L’appello dell’Amministrazione è chiaro: “La vostra sicurezza è la nostra priorità”. Si invita tutta la popolazione a diffondere l’avviso per prevenire ulteriori episodi e proteggere la comunità.