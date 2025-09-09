Gli spettacoli in Villa, specialità di Baiano.

di Antonio Vecchione

Larghissimo il successo degli spettacoli musicali che si susseguono nel verde scenario della Villa Comunale di Baiano, che ha ereditato la preziosa funzione della piazza di una volta, ovvero un punto di incontro dove la comunità si riconosce e si ritrova. L’ultimo domenica sera, promosso meritoriamente dall’Amministrazione Comunale e con l’apprezzato coinvolgimento del Forum Giovanile di Baiano, che non fa mai mancare presenza e attiva collaborazione nell’interesse pubblico. Ieri un appuntamento di qualità: un concerto del gruppo dei MORERAS, con un suggestivo titolo:

Ritmi di Casa

Appartenenza che vibra

con la speciale partecipazione della nostra Mariangela Ruberto che ha regalato alla comunità baianese una ulteriore prova delle sue straordinarie qualità canore. In una splendida serata, con una ideale fresca temperatura e con la luna piena che spuntava romanticamente tra le cime degli alberi, nella pista centrale della villa trasformata in palcoscenico per il gruppo canoro, un folto pubblico ha occupato ogni spazio disponibile, assediando letteralmente gli artisti. Una folla strabocchevole di fans di Mariangela che, incantata dalle sue doti di cantante, ha manifestato il suo gradimento con un entusiasmo che tracimava ad ogni brano e si manifestava con applausi a scena aperta. Signore e signori, di tutte le età, anziani e giovani, sono rimasti inchiodati sulle sedie per quasi tre ore ad ascoltare il meglio della canzone napoletana, scambiandosi sorrisi per il piacere di esserci. Bene ha scritto Carmine Montella di Mariangela: la sua voce è un dono di Dio e non ci sono limiti alle estensioni vocali e alle modulazioni. Arrivederci, sempre in Villa Comunale, al prossimo fine settimana, 12/13/14, per la 31esima Festa della Nocciola. Un appuntamento imperdibile.





