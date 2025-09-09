Avellino, convegno sulla sostenibilità nel settore vitivinicolo e agricolo

Si terrà giovedì 11 settembre 2025, alle ore 14:30, presso l’Istituto Tecnico F. “De Sanctis” di Avellino, il Convegno Regionale Campania e Molise, dedicato al tema cruciale della sostenibilità e transizione ESG nel settore vitivinicolo e agricolo.

Organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, l’evento rappresenta un importante momento di confronto su come i principi di sostenibilità possano tradursi in strumenti concreti a supporto delle imprese agricole e vitivinicole del territorio.

Un focus particolare sarà dedicato al ruolo del commercialista, figura sempre più centrale non solo nella gestione contabile e fiscale, ma anche come consulente strategico per le imprese che intendono affrontare con consapevolezza i processi di transizione ecologica e sociale. Il professionista, infatti, è chiamato ad accompagnare le aziende nell’adozione di pratiche ESG, nella rendicontazione di sostenibilità e nell’accesso a strumenti e incentivi, diventando così un partner essenziale per la competitività e l’innovazione del comparto.

Il convegno si pone dunque come occasione di dialogo tra mondo professionale e realtà produttive, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sviluppo economico, tutela ambientale e responsabilità sociale.