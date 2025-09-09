Avella, al via i lavori di restauro della Chiesa dell’Annunziata: convocata la consegna d’urgenza

Avella (AV). Si apre una nuova fase per la Chiesa dell’Annunziata di Avella, gioiello storico-artistico della comunità locale. È stata infatti fissata per giovedì 11 settembre alle ore 10:00 la consegna d’urgenza dei lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione dell’edificio sacro.

L’intervento, dal valore complessivo di 1.877.500 euro, è promosso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, attraverso la Direzione centrale per gli affari di culto e per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto (FEC). Responsabile unico del procedimento è il Geom. Giuseppe Peluso, mentre la direzione dei lavori è affidata all’Arch. Francesco Ricciardi.

L’impresa incaricata

I lavori saranno eseguiti dalla Minerva Restauri S.r.l. di Napoli, guidata dall’architetto Ciro Spinelli, aggiudicataria dell’appalto con autorizzazione alla consegna in via d’urgenza.

Le operazioni previste nella consegna

Durante la riunione presso la Chiesa dell’Annunziata verranno trattati i seguenti punti:

consegna d’urgenza delle aree di cantiere e avvio immediato dei lavori;

richiamo alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 ;

indicazioni operative per la sicurezza e l’organizzazione del cantiere;

ulteriori comunicazioni tecniche e amministrative.

Un’opera attesa dalla comunità

L’intervento mira a restituire piena stabilità e valore storico-artistico alla Chiesa dell’Annunziata, punto di riferimento religioso e culturale di Avella. La consegna d’urgenza rappresenta un passaggio fondamentale per accelerare i tempi e avviare quanto prima le operazioni di consolidamento e restauro.